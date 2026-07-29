Автодром СпецЦОНа в Петропавловске временно закроют на ремонт

В течение двух недель на автодроме Специализированного центра обслуживания населения в Петропавловске будут проводиться ремонтные работы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил филиал государственной корпорации «Правительство для граждан» по Северо-Казахстанской области, ремонтные работы на автодроме, расположенном по адресу улица Нефтепроводная, 7, начнутся 3 августа. В связи с этим, не будет возможности сдавать практический экзамен для получения водительских удостоверений.

В ходе ремонта будет полностью обновлено асфальтобетонное покрытие автодрома, улучшится качество дорожного покрытия. Это даст возможность экзаменуемым проходить испытания в безопасных и комфортных условиях.

Представители филиала напоминают гражданам, которые ранее записались на практический экзамен и чья дата сдачи совпала с периодом ремонта автодрома, о необходимости выбрать новую дату экзамена. Они могут записаться в специализированные ЦОНы ближайших городов либо пройти экзамен после завершения ремонтных работ в Петропавловском СпецЦОНе.

— Ремонтные работы будут вестись только на автодроме. Все остальные государственные услуги в Петропавловском специализированном ЦОНе будут продолжать оказываться в штатном режиме, — говорят специалисты.

Ранее сообщалось, что в Кокшетау возобновил работу автодром для сдачи практического экзамена на права.