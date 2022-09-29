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Автодорогу «Южный обход» в Актобе откроют в середине октября

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
29 Сентября 2022, 05:50
Автодорогу «Южный обход» в Актобе откроют в середине октября

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе реконструируемый участок автодороги «Южный обход» откроют раньше запланированного срока. В частности, автомобилисты смогут безопасно передвигаться по ровному дорожному покрытию уже с 15 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Соответствующее решение принято сегодня на рабочем совещании в акимате области под председательством главы региона Ералы Тугжанова. При принятии решения учитывался объем уже выполненных работ и имеющаяся возможность ускорения темпов строительства дороги.

«Для движения транспорта будут открыты две полосы из четырех. 15 октября на этих двух полосах завершат укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия», - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

«Мы должны обеспечить максимальное опережение графика производства работ. Об этом ежедневно просят жители города», - подчеркнул аким области Ералы Тугжанов.

Кроме того, глава региона поручил ускорить работы по нанесению разметки как на автодороге «Южный обход», так и на других дорогах города.

Ранее, подрядная организация планировала завершить работы по укладке нижнего слоя асфальта на двух полосах автодороги «Южный обход» лишь к концу октября.

Полностью реконструкция будет завершена в 2023 году.

Кроме того, в ходе совещания был рассмотрен вопрос строительства участка автодороги Актобе-Кандыагаш, проходящего через населенный пункт Бестамак. Как известно, жители села против установки вдоль дороги шумоизоляционных ограждений высотой 4 метра. Аким области поручил изучить возможность уменьшения их высоты и изготовления из прозрачных материалов в целях создания ощущения свободного пространства.

Реконструкция автодороги Актобе - Кандыагаш стартовала в прошлом году.


Актюбинская область   Акимат   Регионы   Дороги   Ералы Тугжанов  
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