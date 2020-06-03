Автодорогу вдоль побережья Каспия реконструируют в Мангистауской области

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Около 20 автодорожных проектов реализуются в 2020 году в Мангистауской области. Они улучшат туристический кластер региона, позволив казахстанцам с комфортом добираться до популярных курортных зон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Сегодня в области продолжаются строительство, реконструкция и средний ремонт автодорог местного значения, а также проводится капитальный ремонт республиканских дорог.

В частности, ведется реконструкция автомобильной дороги от водозаборного канала «МАЭК» до Морского порта Курык в городе Актау. Три очереди проекта из пяти уже находятся на завершающей стадии. Дорога идет вдоль побережья Каспия, поэтому является важным объектом для туристической отрасли региона. Кроме того, в этом году ведется реконструкция трасс Жынгылды – Шайыр - местность Шеркала, Шетпе - Кызан и строительство автомобильной дороги от поселка Умирзак до Теплого пляжа в Актау.

Стоит отметить, что львиная доля автодорожных проектов в 2020 году приходится на средний ремонт дорог местной сети, связывающих населенные пункты региона.

Так, будут обновлены участки дорог:

Кызан - Акшымырау, Шетпе – Тиген – Кызан, 0-21 км,

Форт-Шевченко – Таушык - Шетпе, км 0-91,

Станция Мангышлак - Карьер-400, км 0-5,6,

Жанаозен – Куланды, 0-4,1 км.

Также будут модернизированы подъезды к девяти населенным пунктам:

Подъезд к станции Ералиева, км 0-12,

Подъезд к станции Жанаозен, 0-4, 965 км,

Подъезд к городу Жанаозен, 0-4, 475 км,

Подъезд к поселку Шайыр, 0-2, 8 км,

Подъезд к пионерлагерю села Онды, 0-6 км,

Подъезд к поселку Жармыш, 0-2 км,

Подъезд к селу Сынгырлау, 0-2 км,

Подъезд к селу Кызылозен, 9 км,

Подъезд к селу Таучик, 0-3 км.

В общей сложности дорожники в этом году отремонтируют порядка 150 км дорог областного и местного значения. Помимо этого, в регионе предусмотрен средний ремонт дороги республиканского значения Доссор – Кульсары – Бейнеу - Сай-Утес – Шетпе – Жетыбай - порт Актау, км 312,6-332,6.

Стоит подчеркнуть, что Мангистауская область является лидером среди регионов Казахстана по качеству областных и районных дорог. Общая протяженность местной сети здесь составляет 1 928 км, из них доля автодорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, – 93%.

Ранее сообщалось, что в Мангистау завершили строительство автодороги к подземной мечети Бекет ата.