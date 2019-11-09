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Автодорогу Нур-Султан – Щучинск закрыли в связи со снегопадом
9 Ноября 2019 17:43
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участок трассы Нур-Султан - Щучинск закрыли для всех транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «QazAvtoJol».
Новости по темеДороги к райцентрам отремонтируют в Северном Казахстане О перспективах восстановления железной дороги рассказал на форуме в Омске аким СКО Автодорога Нур-Султан-Щучинск открыта для всех видов автотранспорта
«Уважаемые пользователи, в связи обильным снегопадом и ограниченной видимостью с 17:30 для всех видов транспорта закрывается дорога Нур-Султан - Щучинск, км 18-231», – говорится в сообщении пресс-службы нацкомпании в Telegram.
Водителей, находящихся в дороге, призвали быть осторожными, особенно при обгоне снегоочистительной техники.
Ключевые слова: Нур-Султан, Акмолинская область, Транспорт, Погода,
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