Автодорогу Нур-Султан – Щучинск закрыли в связи со снегопадом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участок трассы Нур-Султан - Щучинск закрыли для всех транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «QazAvtoJol».

«Уважаемые пользователи, в связи обильным снегопадом и ограниченной видимостью с 17:30 для всех видов транспорта закрывается дорога Нур-Султан - Щучинск, км 18-231», – говорится в сообщении пресс-службы нацкомпании в Telegram.

Водителей, находящихся в дороге, призвали быть осторожными, особенно при обгоне снегоочистительной техники.