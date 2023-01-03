Автодороги республиканского значения закрыты в семи регионах РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий, обильным снегопадом, сильным ветром и ограниченной видимостью республиканские автотрассы закрыты в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской и Туркестанской областях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.
Для всех видов автотранспорта движение ограничено на следующих участках:
в Акмолинской области:
«Кокшетау-Атбасар» км 48-184, участок село Зеренда- город Атбасар.
«Щучинск-Зеренда» км 0-77, участок Щучинск -Зеренда.
«Астана-Кабанбай Батыра-Киевка-Темиртау» км 37-51, участок поселок Кабанбай Батыра - граница Карагандинской области;
в Алматинской области:
«Сарыозек-Коктал» км 45-68 (перевал Алтын Емель)
«Ушарал-Достык» км 84-184, участок станция Коктума-станция Достык
в ВКО:
«Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр РФ.» км 105-123 участок горд Шемонаиха – граница РФ.
«Алматы-Усть-Каменогорск» км 971-1068 участок село Калбатау- поселок Касым-Кайсенова. «Омск-Майкапчагай» км 756-906, участок Семей- Калбатау.
«Омск-Майкапчагай» км 910, участок Калбатау- село Богаз.
в Жамбылской области:
«Алматы-Ташкент-Термез» км 534-593, участок село Айша-Биби - граница Туркестанской области.
В Карагандинской области:
«Екатеринбург-Алматы» км 1492-2005, участок Караганда- граница Жамбылской области. «Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км 51-266, участок граница Акмолинской области – Темиртау
«Кызылорда-Павлодар» км 762-906 участок город Атасу - поселок Топар.
«Жезказган-Петропавловск» км 65-252, участок поселок Жезды - граница Костанайской области.
«Екатеринбург-Алматы» км 1426-1457, участок ПВП-г.Темиртау.
В Костанайской области:
«Жезказган-Петропавловск» км 252-340, участок граница Улытауской области -Аркалык.В Туркестанской области: «Алматы-Ташкент-Термез» км 593-652, участок граница Жамбылской области -село Машат.