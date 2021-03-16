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    19:18, 15 Март 2021 | GMT +6

    Автодороги очищают после снегопада в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 12, 13, 14 марта в Туркестанской области резко изменились условия погоды, выпал обильный снег и сейчас ведутся работы по очищению автомобильных дорог областного значения. Кроме того, ведутся работы по посыпке снежных зон противогололедными песко-солевыми, инертными материалами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    В настоящее время во всех районах ведутся надзорные работы на автомобильных дорогах областного значения. В защите дорог и сооружений от снежных заносов, а также своевременной очистке задействовано 30 единиц различной техники и более 90 рабочих. На дорожное покрытие засыпано 358 000 квадратных метров инертных материалов, песок – 128 кубических метров, соли – 37 кубических метров.

    Также специалисты учреждения «Оңтүстік жолдары» 13 марта помогли выехать из снежного плена двум тяжелым и трем легковым автомобилям и доставили 9 человек в безопасную зону.


    Теги:
    Дороги Туркестанская область Транспорт
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