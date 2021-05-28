РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:57, 28 Май 2021 | GMT +6

    Автодорога «Павлодар-Семей» станет платной для грузового автотранспорта

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» по Восточно-Казахстанской области в текущем году запланировано внедрение системы взимания платы на участке автодороги «Граница РФ (Омск) -Майкапшагай (выход на КНР) через г. Павлодар, Семей» км 587-733 (граница Павлодарской области – г. Семей). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚазАвтоЖол».

    Следуя планам реализации программы, Обществом, совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан принято решение о внедрении «открытой» системы взимания платы.

    Данная система подразумевает полное отсутствие шлагбаумов на платных участках. Проезд автомобилей будет фиксироваться на контрольных арках при помощи специальных камер и оборудования.

    Так как участок Павлодар-Семей соответствует ІІ технической категории проезд будут платным только для грузовых автомобилей.

    Оплатить за проезд по платному участку можно с помощью банков второго уровня (включая приложения интернет-банкинг Kaspi, Homebank и т.д.), через платежные терминалы (Qiwi, Woopay) или с баланса телефона. Всего насчитываются более 20 различных способов пополнения лицевого счета автотранспорта. Подробная информация опубликована на официальном сайте qaj.kz.

    Сотрудниками компании разработано мобильное приложение КАЖ Мобайл. На данный момент с его помощью водители могут узнать остаток на своем балансе, детализацию проездов и тарифы за проезд. Также предусмотрена обратная связь.

    В процессе разработки находятся такие функции, как составление маршрута от точки А до точки Б (километраж и стоимость), интерактивная карта с указанием всех придорожных сервисов вдоль автодорог и Push-уведомления.

    Для обеспечения работ по предоставлению полезной информации по всем спектрам вопросов, касающихся платных автомобильных дорог, на выезде из города Семей будет создан центр работы с клиентами. Также, в круглосуточном режиме работает контакт центр по короткому номеру 1403.


    Теги:
    Дороги Восточно-Казахстанская область Транспорт для mail.ru Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:52
    Каратауских краснокнижных архаров стало больше в Казахстане
    Сегодня, 15:51
    Сыр из Семея стал лучшим во Франции
    Сегодня, 15:40
    В Англии запретили одноразовые пластиковые столовые приборы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!