Автодорога «Мерке - Бурылбайтал» разгрузит транспортный поток между регионами

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Строительство и реконструкция автомобильной дороги «Мерке - Бурылбайтал» продолжается в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По программе «Нұрлы жол» продолжается реконструкция участков дорог республиканского значения « Мерке - Бурылбайтал « , « Балхаш - Бурылбайтал « , « Курты - Бурылбайтал « общей протяженностью 475 км. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 85 км дороги «Курты - Балхаш» протяженностью 209 км, 186 км дороги «Мерке - Бурылбайтал» протяженностью 266 км», - сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области Бакытжан Жанибеков.

По словам спикера, в 2023 году проекты по реконструкции дорог будут полностью завершены, и откроется движение автотранспорта по этим направлениям.

Напомним, в настоящее время транспортный поток из Туркестанской и Жамбылской областей и соседних республик в направлении центра вынужденно идет через Алматы с перепробегом 250 км. Автодорога «Мерке - Бурылбайтал» имеет высокое социальное значение и влияет на транзит из стран Средней Азии. Это подчеркнул на недавнем брифинге в СЦК вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев.

В 2017 году был подписан договор о реконструкции участка «Обход перевала Кордай» (162 - 260 км «Мерке – Шу - Бурылбайтал») с подрядной организацией ТОО «Казахдорстрой». Проект предусматривал строительство оставшихся 40 км второй половины автодороги и строительство двух ДЭП на станции Отар и в селе Благовещенка, а также поста дорожно-патрульной службы.

Отметим, что строительство автомобильной дороги «Мерке - Бурылбайтал» является одним из немаловажных объектов региона. Тем более. что в Жамбылской области предполагается создание зоны отдыха на озере Балхаш, а открытие новой удобной автотрассы сможет способствовать развитию туризма в этом регионе. Для ускорения работы привлечено два подрядчика, которые работают с двух концов трассы в две смены. Это отечественная компания «АБК-Автодор НС» (протяженность ее участка составляет 167 километров) и фирма из Китая «China xinxing Corporation» (протяженность участка 95 километров).

Общая протяженность автомобильных дорог республиканского значения по Жамбылской области составляет 1 237 км. До 2022 года планируется улучшить состояние местных дорог до 90%.