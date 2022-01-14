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АвтоЦОНы Алматы возобновили свою работу

14 Января 2022 12:23
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АвтоЦОНы Алматы возобновили свою работу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 14 января заработали спецЦОНы для предоставления госуслуг автовладельцам. График работы – с 9 до 18 часов (понедельник – пятница). Об этом сообщила представитель ГК «Правительство для граждан» по городу Жаныл Апетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Также заработали секторы миграционных услуг по документированию в ЦОНах и Миграционный ЦОН Алматы. Более 80% госуслуг можно получить онлайн и переоформить автомобиль можно через банковские приложения Kaspi и Halyk Homebank. Рекомендуем воспользоваться этими сервисами, чтобы не создавать большой ажиотаж в автоЦОНах», - отметила Жаныл Апетова.

Вход в здание спецЦОНов осуществляется по приложению Ashyq. В связи с эпидемиологической ситуацией клиенты должны соблюдать нормы санитарной безопасности: держать социальную дистанцию и носить маски.

Напомним, 6 января работа всех ЦОНов была приостановлена в Казахстане.


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#Алматы   #Транспорт   #Общество   #ЦОН   #Правительство для граждан   #ЧП-2022  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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