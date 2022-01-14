АвтоЦОНы Алматы возобновили свою работу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 14 января заработали спецЦОНы для предоставления госуслуг автовладельцам. График работы – с 9 до 18 часов (понедельник – пятница). Об этом сообщила представитель ГК «Правительство для граждан» по городу Жаныл Апетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Также заработали секторы миграционных услуг по документированию в ЦОНах и Миграционный ЦОН Алматы. Более 80% госуслуг можно получить онлайн и переоформить автомобиль можно через банковские приложения Kaspi и Halyk Homebank. Рекомендуем воспользоваться этими сервисами, чтобы не создавать большой ажиотаж в автоЦОНах», - отметила Жаныл Апетова.

Вход в здание спецЦОНов осуществляется по приложению Ashyq. В связи с эпидемиологической ситуацией клиенты должны соблюдать нормы санитарной безопасности: держать социальную дистанцию и носить маски.

Напомним, 6 января работа всех ЦОНов была приостановлена в Казахстане.