Автобусы проверяют полицейские в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции сообщили, с 4 по 13 октября 184 патрульных экипажей и 911 сотрудников полиции будут проверять пассажирский автотранспорт.

«Данное мероприятие направлено на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров, а так же проверки технического состояния автобусов. Повышение транспортной дисциплины водителей, выявление фактов эксплуатации технически неисправного или переоборудованного пассажирского транспорта, и пресечение нелегальных пассажирских перевозок», - рассказал начальник управления местной полицейской службы Манап Саттаров.

За первый день мероприятия выявили 46 административных нарушений. 29 водителей нарушили ст. 595 КоАП РК (нарушения правил маневрирования), 12 во время движения пользовались телефоном, ст. 591 Кодекса об Административных правонарушениях. 1 автобус водворен на специализированную штраф стоянку. Ликвидировано 6 несанкционированных стоянок автобусов и такси.

«Основной целью акции является предотвращение аварийности на дорогах. Анализ аварийности на пассажирском транспорте показывает, что основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются неисполнение требований Правил дорожного движения водителями, в частности превышение установленной скорости движения, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение дистанции», - подчеркнули в полиции.