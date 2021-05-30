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    03:14, 30 Май 2021 | GMT +6

    Автобусы не будут курсировать в воскресенье в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Автобусы не будут курсировать в воскресенье в столице. Об этом сообщается на странице ТОО «City Transportation Systems» в сети Facebook.

    «В воскресенье, 30 мая согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Нур-Султан, в столице приостанавливается на один день движение городских и пригородных маршрутов. Будут проводиться дезинфекционные работы.

    Напоминаем о соблюдении масочного режима. Вход в общественный транспорт без масок запрещен.

    Оплата проезда только безналичным расчётом: транспортной картой либо сканированием QR-кода/вводом транспортного кода», - сказано в сообщении компании.


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