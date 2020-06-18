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Автобусы не будут ходить в столице в эти выходные

18 Июня 2020 15:45
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Автобусы не будут ходить в столице в эти выходные

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С учетом осложнения эпидситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, общественный транспорт в выходные дни (20-21 июня)ходить не будет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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Будет проведена дезинфекция автобусов. К прежнему режиму общественный транспорт вернется 22 июня (в понедельник).
Кроме того, в городе будут закрыты все общественные места: парки, скверы, набережные, пляжи и другие места массового скопления людей. Совместно с силами Министерства обороны будет проведена масштабная дезинфекция в местах массового скопления людей (парки, скверы и т.д).

Будет ограничена и торговля: в выходные в Нур-Султане будут работать только продуктовые магазины у дома.

Напомним, с учетом осложнения эпидситуации в Казахстане вводятся дополнительные ограничительные мер в выходные дни — 20-21 июня.


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#Нур-Султан   #Транспорт   #Коронавирус  
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