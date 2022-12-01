Автобусы на двух маршрутах обновили в Алматы

1 Декабря 2022, 13:42

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Для повышения качества обслуживания со 2 декабря на маршруты № 202 и № 205 выедут новые автобусы марки Foton, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новые 12-метровые автобусы вместимостью более 85 человек, работают на газе, оснащены пандусом и кондиционером. Ранее на маршрутах работали автобусы вместимостью до 70 человек.

На маршруте № 202 курсировали 15 автобусов марки ЛиАЗ. В последние месяцы плановый выход автобусов снизился до 40 %. В связи с этим принято решение о запуске 20 новых автобусов. Планируется, что после обновления интервал между автобусами составит 14-15 минут. Также ожидается, что пассажиропоток по маршруту Автовокзал Сайран – Каскелен будет увеличен с 160 до 400 тыс. пассажиров в месяц.

Маршрут № 205 обслуживали 18 автобусов, где также регулярность уменьшилась до 50 %. Теперь маршрут по направлению Орбита – рынок Жетысу будут обслуживать 25 новых автобусов и интервал движения составит 7-9 минут. Ожидается, что с обновлением подвижных составов маршрут будет обслуживать до 500 тыс. пассажиров в месяц вместо 300 тыс.

«Управлением городской мобильности принимаются меры по повышению качества обслуживания и увеличению планового выхода автобусов на линии. Работы по усилению наиболее проблемных маршрутов проводятся поэтапно», - сообщили в управлении городской мобильности Алматы.

Ранее сообщалось, что для Алматы закупят 300 новых автобусов.