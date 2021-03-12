Автобусы и метро не будут ездить в выходные в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В эти выходные, 13 и 14 марта, работа общественного транспорта, в том числе и метрополитена, будет приостановлена в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе и в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на предстоящих выходных, то есть 13 и 14 марта 2021 года, работа общественного транспорта, в том числе и метрополитена, будет приостановлена. Работа будет возобновлена в понедельник, 15 марта, в 06:00 ч. в плановом режиме», - сообщили в управлении городской мобильности.

Напомним, Алматы перешел в «красную» зону по коронавирусу. В городе с 13 марта ужесточен режим карантина. Причины роста заболеваемости коронавирусом назвали эпидемиологи.

Согласно новому постановлению, в городе все еще сохраняется запрет на проведение зрелищных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Кроме того, введен запрет на организацию и проведение массовых празднований «Наурыз» и других праздничных корпоративов. Также ограничено время работы объектов общественного питания. Ранее сообщалось как будут работать рынки и ТРЦ.