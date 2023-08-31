Автобусы-«гармошки» обновили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на линию вышли 60 единиц обновленных 18-метровых автобусов на маршруты №38, 38а и №37, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В акимате города сообщили, что ранее из-за нехватки подвижных единиц интервал движения на данных маршрутах доходил до 40 минут. С обновлением автобусов ожидается уменьшение интервала в часы пик движения до 6-7 минут.

Также высвободившиеся автобусы заменят подвижной состав 201-го маршрута. Таким образом, на маршруте №201 будут 24 единицы 18-метровых автобусов. Ранее на этом маршруте интервал движения доходил до 15 минут, с усилением подвижных единиц ожидается уменьшение интервала движения до 7 минут.

В Алматы в этом году коммунальным автопарком закуплено 600 газовых автобусов, из них 100 уже прибыли в город и по мере оформления документов выходят на линии. Также было приобретено 100 троллейбусов. Ранее были обновлены подвижные единицы маршрутов №24 и №125. Остальные автобусы планируется поставить в город до конца года.

Ранее сообщалось, что в целях исполнения поручения Президента РК, направленного на экологизацию общественного транспорта и обеспечение его привлекательности, в Алматы до 2025 года планируется закупить с учетом частных инвестиций 2680 единиц новых автобусов и 200 троллейбусов.