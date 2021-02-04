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    19:18, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Автобусы будут курсировать в выходные дни в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общественный транспорт столицы возвращается к графику работы в штатном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Согласно новому постановлению главного государственного санитарного врача города, вступившего в силу 2 февраля, автобусы в столице будут курсировать и по воскресеньям.

    «Обеспечить работу городского общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей, установкой в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) с установлением графика работы в штатном режиме», - говорится в постановлении.

    Напомним, вчера было опубликовано новое постановление главного санитарного врача Нур-Султана Сархат Бейсеновой о карантинных мерах.


    Теги:
    Здравоохранение Транспорт Астана Акимат Главная
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