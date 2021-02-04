Автобусы будут курсировать в выходные дни в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общественный транспорт столицы возвращается к графику работы в штатном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Согласно новому постановлению главного государственного санитарного врача города, вступившего в силу 2 февраля, автобусы в столице будут курсировать и по воскресеньям.

«Обеспечить работу городского общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей, установкой в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) с установлением графика работы в штатном режиме», - говорится в постановлении.

Напомним, вчера было опубликовано новое постановление главного санитарного врача Нур-Султана Сархат Бейсеновой о карантинных мерах.