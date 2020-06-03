Автобусные полосы появятся на дорогах Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полосы «BUS LANE» появятся на дорогах Туркестана,передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Проект «Bus Lane» («Bus» - автобус, «Lane» - полоса) – подразумевает специальную выделенную полосу на улицах города, которая предназначена для беспрепятственного движения общественного транспорта. Также преимуществами специальной выделенной полосы могут воспользоваться люди с ограниченными возможностями на инвалидных колясках и электромобили. Новый проект главе региона Умирзаку Шукееву презентовал аким города Туркестан Рашид Аюпов.

Знаки зеленого цвета появятся в ближайшие дни на всех улицах Туркестана. Запрещено въезжать и останавливаться другим транспортным средствам на специально отведенной дороге.

Кроме того, запрещена парковка вдоль центральной улицы Б. Саттарханова. Поскольку новый проект представлен в тестовом режиме, штрафы не будут налагаться на отдельных водителей, которые нарушают правила. Однако в дальнейшем, после завершения тестового режима и проведения разъяснительной работы, водителей начнут штрафовать.

По словам экспертов, внедрение «Bus lane» позволит решить такие вопросы, как простой общественного транспорта в заторах; задержка графиков движения общественного транспорта; сложное управление общественным транспортом в общем потоке. Помимо этого, данное введение поможет отрегулировать расписание движений, снизить количество нарушений по графику, повысить дисциплину водителей автобусов.

Стоит отметить, на сегодняшний день в областном центре из 100 дорог отремонтировано около половины. В настоящее время ведутся работы по укреплению дорог, повышению уровня канализационных колодцев.



