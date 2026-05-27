    Автобусный маршрут Костанай — Рудный исключили из перечня социально-значимых

    Маршрут, который находится в поле зрения общественности уже не первый год, исключили из перечня социально значимых. Депутаты областного маслихата приняли решение на внеочередной сессии единогласно, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    Как сообщил заведующий сектором пассажирского транспорта отдела ЖКХ Костаная Нурдаулет Бейсенов, несмотря на присвоение маршруту статуса социально значимого в 2024 году, субсидии на его обслуживание из бюджета так и не были выделены. Попытка повысить тариф на проезд с 340 до 425 тенге также не получила согласования в национальной палате предпринимателей.

    Позже перевозчик направил письмо о готовности продолжать работу без субсидий при условии возврата прежней схемы движения. По словам представителей акимата, это поставило под сомнение ранее представленные расчеты о нерентабельности маршрута.

    В результате вопрос вынесли на рассмотрение тарифной комиссии, которая рекомендовала исключить маршрут из перечня социально значимых.

    Кроме того, власти сообщили, что маршрут № 120 планируют передать в ведение областного управления пассажирского транспорта. Это связано с изменением его статуса — с пригородного на межрайонный внутриобластной.

    До проведения открытого конкурса чиновники намерены заключить временный договор с другим перевозчиком, чтобы сохранить автобусное сообщение между Костанаем и Рудным. Прошлый перевозчик также сможет принять участие в будущем конкурсе на общих основаниях.

    Напомним, перевозчик проиграл апелляцию в суде в Костанае: предприниматель оспаривал решение о корректировке схемы движения и сокращении интервала маршрута № 120, который соединяет Костанай и Рудный.

    Дарья Аверченко
