Автобусный маршрут Костанай — Рудный исключили из перечня социально-значимых

Маршрут, который находится в поле зрения общественности уже не первый год, исключили из перечня социально значимых. Депутаты областного маслихата приняли решение на внеочередной сессии единогласно, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил заведующий сектором пассажирского транспорта отдела ЖКХ Костаная Нурдаулет Бейсенов, несмотря на присвоение маршруту статуса социально значимого в 2024 году, субсидии на его обслуживание из бюджета так и не были выделены. Попытка повысить тариф на проезд с 340 до 425 тенге также не получила согласования в национальной палате предпринимателей.

Позже перевозчик направил письмо о готовности продолжать работу без субсидий при условии возврата прежней схемы движения. По словам представителей акимата, это поставило под сомнение ранее представленные расчеты о нерентабельности маршрута.

В результате вопрос вынесли на рассмотрение тарифной комиссии, которая рекомендовала исключить маршрут из перечня социально значимых.

Кроме того, власти сообщили, что маршрут № 120 планируют передать в ведение областного управления пассажирского транспорта. Это связано с изменением его статуса — с пригородного на межрайонный внутриобластной.

До проведения открытого конкурса чиновники намерены заключить временный договор с другим перевозчиком, чтобы сохранить автобусное сообщение между Костанаем и Рудным. Прошлый перевозчик также сможет принять участие в будущем конкурсе на общих основаниях.

Напомним, перевозчик проиграл апелляцию в суде в Костанае: предприниматель оспаривал решение о корректировке схемы движения и сокращении интервала маршрута № 120, который соединяет Костанай и Рудный.

