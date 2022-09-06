Автобус загорелся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы по улице Саина загорелся маршрутный автобус №38, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места пожара появилось в сети.

«Саина-Шаляпина автобус горит», - говорится в посте.

По данным ДЧС Алматы, в 08:27 пожарные расчеты выехали на сообщение о горении маршрутного автобуса № 38 по адресу: Ауэзовский район, ул. Саина, угол ул. Шаляпина.

«Для тушения горевшего автобуса оперативно были поданы стволы с пеной, отдельно стволы поданы на охлаждение конструкций автобуса. Принятыми мерами локализация достигнута в 08:47. Ликвидация в 08:50. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Автобус относится к ТОО «Алматыэлектротранс», - проинформировали в пресс-службе ДЧС.

Для тушения пожара были привлечены две единицы техники и 10 человек личного состава.

Летом также сообщалось , что в Нур-Султане загорелся пассажирский автобус.