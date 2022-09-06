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    09:25, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Автобус загорелся в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы по улице Саина загорелся маршрутный автобус №38, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места пожара появилось в сети.

    «Саина-Шаляпина автобус горит», - говорится в посте.

    По данным ДЧС Алматы, в 08:27 пожарные расчеты выехали на сообщение о горении маршрутного автобуса № 38 по адресу: Ауэзовский район, ул. Саина, угол ул. Шаляпина.

    «Для тушения горевшего автобуса оперативно были поданы стволы с пеной, отдельно стволы поданы на охлаждение конструкций автобуса. Принятыми мерами локализация достигнута в 08:47. Ликвидация в 08:50. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Автобус относится к ТОО «Алматыэлектротранс», - проинформировали в пресс-службе ДЧС.

    Для тушения пожара были привлечены две единицы техники и 10 человек личного состава.

    Летом также сообщалось , что в Нур-Султане загорелся пассажирский автобус.



    Теги:
    Алматы Происшествия Происшествия, ЧС
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