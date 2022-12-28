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Автобус врезался в подземный переход метро в Алматы

28 Декабря 2022, 18:27
Автобус врезался в подземный переход метро в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Автобус врезался в подземный переход станции метро Бауыржана Момышулы в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места ДТП появилось в сети: «Абая - Момышулы, автобус въехал в подземку», - говорится в посте.

По информации компании-перевозчика ТОО «Каскеленский автобусный парк», авария произошла 28 декабря около 7:30 утра.

«Водитель маршрута №78 на конечной остановке «Станция метро Бауыржана Момышулы» в восточном направлении допустил наезд на автомобили и подземный переход метро. Пострадавших по данному инциденту нет. Руководством автопарка совместно с уполномоченным органом департаментом полиции Алматы будут приняты меры в рамках действующего законодательства», - сообщили в транспортной компании.


Кадр из видео/ instagram.com/kris_p_almata

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