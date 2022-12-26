Автобус врезался в машину инкассаторов в Алматы

26 Декабря 2022, 13:38

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на проспекте Абая столкнулись инкассаторская машина и автобус, пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места ДТП появилось в Сети.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что авария произошла 25 декабря в 07:40 в Алмалинском районе города.

«Водитель, гражданин Д., 1982 года рождения, управляя автомашиной ГАЗ, сдавая задним ходом в южном направлении на проспекте Абая, напротив дома 141 допустил столкновение с автобусом Golden Dragon под управлением гражданина А. 1967 года рождения, который двигался по проспекту Абая в западном направлении. В результате ДТП пострадал водитель автомашины ГАЗ, который был осмотрен медработниками. В госпитализации он не нуждался. Факт расследуется сотрудниками управления полиции Алматинского района по территориальности», - отметили в ДП.

Кадр из видео