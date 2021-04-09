Автобус врезался в бетонную стену в Алматы: пять пассажиров пострадали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы автобус врезался в бетонную стену развязки по ВОАД, в результате пострадали пять пассажиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что ДТП произошло 8 апреля в 18:20.

«Водитель – гр. С. 1992 года рождения, управляя автобусом марки «Ютонг», следовал по ул. Халиуллина в восточном направлении, под мостом ВОАД, выехав на южную сторону проезжей части, допустил наезд на препятствия (каменный бордюр и на стены моста путепровода). В результате ДТП пять пассажиров автобуса получили телесные повреждения. Материалы по территориальности направлены в УП Медеуского района», - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.