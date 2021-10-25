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Автобус въехал в столб в Алматы: пострадал пассажир

Автор:  
Еламан Турысбеков
25 Октября 2021, 10:15
Автобус въехал в столб в Алматы: пострадал пассажир

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы водитель автобуса допустил наезд на столб, в результате один пассажир был доставлен в медицинское учреждение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места ДТП опубликовано в сети.

В департаменте полиции города сообщили, что инцидент произошел 23 октября около 21:40.

«Водитель – гражданин С., управляя автобусом «Jaz le», двигаясь по проспекту Райымбека в восточном направлении, на пересечении улицы Тургыт Озала, не справившись с управлением, допустил наезд на столб. В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир автобуса был доставлен в медицинское учреждение. Материал находится в производстве УП Алмалинского района», - сообщил начальник управления дознания ДП Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.


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