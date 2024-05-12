Автобус упал в реку в Санкт-Петербурге: задержан начальник автоколонны-перевозчика

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого по делу о гибели людей при падении автобуса, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Начальник автоколонны ООО «Такси» задержан по уголовному делу о гибели людей в результате падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге.

— В качестве подозреваемого задержан начальник автоколонны ООО «Такси», организовавшего перевозку людей. В соответствии с должностной инструкцией на указанное лицо возлагались обязанности по контролю за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, осуществляющих трудовую деятельность в ООО «Такси», — сообщили в СК России.

Также в СК РФ сообщили, что водителю упавшего в реку автобуса в Петербурге в течение нескольких дней не обеспечивали необходимое время отдыха.

Ранее сообщалось, что автобус упал в реку в Санкт-Петербурге. Погибли семь человек