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    01:17, 12 Май 2024 | GMT +6

    Автобус упал в реку в Санкт-Петербурге: задержан начальник автоколонны-перевозчика

    тасс
    Фото: ТАСС

    В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого по делу о гибели людей при падении автобуса, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Начальник автоколонны ООО «Такси» задержан по уголовному делу о гибели людей в результате падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге.

    — В качестве подозреваемого задержан начальник автоколонны ООО «Такси», организовавшего перевозку людей. В соответствии с должностной инструкцией на указанное лицо возлагались обязанности по контролю за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, осуществляющих трудовую деятельность в ООО «Такси», — сообщили в СК России.

    Также в СК РФ сообщили, что водителю упавшего в реку автобуса в Петербурге в течение нескольких дней не обеспечивали необходимое время отдыха.

    Ранее сообщалось, что автобус упал в реку в Санкт-Петербурге. Погибли семь человек

    Теги:
    ДТП Автобус СМИ Происшествия Мировые новости Россия
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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