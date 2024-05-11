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    10:15, 11 Май 2024 | GMT +6

    Автобус упал в реку в Санкт-Петербурге: погибли семь человек

    Автобус упал в реку в Санкт-Петербурге: погибли семь человек
    Фото: кадр из видео МЧС РФ

    Число погибших в результате падения пассажирского автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге достигло семи человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Как сообщили в пресс-службе СК России, пассажирский автобус упал в реку в центре Санкт-Петербурга днем 10 мая. По информации властей, водитель автобуса не справился с управлением. 

    По информации пресс-службы ГУ МВД России по городу и области, водитель задержан в качестве подозреваемого по делу о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Если его вину докажут, ему может грозить до семи лет лишения свободы.

    Семь человек погибли, еще шесть госпитализированы. Четверо пострадавших находятся в состоянии клинической смерти, еще двое — в тяжелом состоянии. 

    В поисково-спасательных работах приняли участие почти 70 человек и 18 единиц техники. Автобус достали из воды.

    Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что лично координирует действия ведомств в связи с происшествием. 

    Комитет по транспорту Санкт-Петербурга начал комплексную проверку компании-перевозчика. Согласно информации городского комитета по транспорту, автобус принадлежит ООО «Такси». Перевозчика 23 раза за 2 года привлекали к административной ответственности.

    Теги:
    ДТП Автобус Видео Происшествия Мировые новости Россия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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