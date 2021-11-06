Автобус столкнулся с троллейбусом в Алматы: семь человек пострадали
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы столкнулись автобус и троллейбус. Есть пострадавшие, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео с места ДТП появилось в Сети .
В департаменте полиции города сообщили, что 6 ноября в 12:36 часов водитель автобуса марки YUOTONG, следуя по улице Толе би в восточном направлении, на пересечении с проспектом Абылай хана, проехав на запрещающий красный сигнал светофора, допустил столкновение с троллейбусом марки «YUONG MAN», который двигался по проспекту Абылай хана в южном направлении.
«В результате ДТП пассажиры троллейбуса марки «YUONG MAN»: гражданин К., 1962 г.р., гр.В., 1974 г.р., гр. М., 1996 г.р. Пассажиры автобуса марки YUOTONG: гр.К., 1997 г.р., гр. П., 1977 г.р., водитель троллейбуса С., 1966 г.р., и водитель автобуса А., 1986 г.р., с телесными повреждениями были доставлены в медицинские учреждение. Материал находится в производстве УП Алмалинского района», - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.
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