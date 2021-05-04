Автобус столкнулся с троллейбусом в Алматы: пострадали пассажиры

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пассажирский автобус столкнулся с троллейбусом, есть пострадавшие. Видео появилось в сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции города уточнили, что ДТП произошло 4 мая около 12:30 часов.

«Водитель К., управляя автобусом марки «Yutong», двигался по пр.Абая в восточном направлении по автобусной полосе, при перестроении налево допустил столкновение с автомобилем марки «Kia Cerato», под управлением водителя Т., который двигался в попутном направлении. Далее от удара автобус по инерции допустил столкновение с припаркованным троллейбусом марки «Yong Man». В результате ДТП пострадали двое пассажиров троллейбуса, с телесными повреждениями они были доставлены в ГКБ №7. Материал будет направлен в УП Бостандыкского района», - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.

Стоит отметить, что недавно в городе пассажирский автобус столкнулся с тепловозом . Видео с места происшествия также появилось в Сети.

Помимо этого, в апреле в Алматы пассажирский автобус столкнулся с грузовиком , в результате которого водитель и пассажиры маршрутного автобуса получили вред здоровью. Один человек госпитализирован.

Кроме того, в феврале в Алматы произошло ДТП с участием автобуса и двух легковушек. Тогда несколько человек пострадали , а позже скончалась одна из пострадавших женщин.