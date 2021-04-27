Автобус столкнулся с тепловозом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пассажирский автобус столкнулся с тепловозом. Видео с места происшествия появилось в Сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции уточнили, что ДТП произошло 27 апреля в 09:30.

«Водитель Ж., управляя автобусом марки «Лиаз», маршрут №74, следовал по ул. Бекмаханова в западном направлении, напротив дома 81 допустил столкновение с тепловозом под управлением К., который следовал по рельсам в южном направлении. В результате ДТП никто не пострадал. Факт принят в производство сотрудниками УП Турксибского района», - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.



