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    16:30, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Автобус столкнулся с грузовиком в Алматы: есть пострадавшие

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Есть пострадавшие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что ДТП произошло 23 апреля около 11 часов.

    «Водитель К., управляя грузовым автомобилем марки «Mercedes benz», следовал по ул. Казыбаева в южном направлении и на пересечении с ул. Серикова допустил столкновение с автобусом марки Saz под управлением водителя Г., который следовал по ул. Серикова в западном направлении. В результате ДТП водитель и пассажиры маршрутного автобуса получили вред здоровью. Один человек госпитализирован. Другим пострадавшим медпомощь была оказана на месте», - рассказал начальник управления дознания ДП города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.

    Данный факт принят в производство сотрудниками УП Жетысуского района по территориальности.


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