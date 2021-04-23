Автобус столкнулся с грузовиком в Алматы: есть пострадавшие

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Есть пострадавшие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что ДТП произошло 23 апреля около 11 часов.

«Водитель К., управляя грузовым автомобилем марки «Mercedes benz», следовал по ул. Казыбаева в южном направлении и на пересечении с ул. Серикова допустил столкновение с автобусом марки Saz под управлением водителя Г., который следовал по ул. Серикова в западном направлении. В результате ДТП водитель и пассажиры маршрутного автобуса получили вред здоровью. Один человек госпитализирован. Другим пострадавшим медпомощь была оказана на месте», - рассказал начальник управления дознания ДП города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.

Данный факт принят в производство сотрудниками УП Жетысуского района по территориальности.