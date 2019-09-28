Автобус со школьниками попал в ДТП в Алматинской области

ЖАМБЫЛСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Автобус со школьниками попал в ДТП в Алматинской области, 9 детей пострадали, передает МИА «Казинформ».

«Происшествие произошло в Жамбылском районе. Сейчас 9 детей находятся в районной больнице Узынагаша. Все они учащиеся одной из школ Алмалинского района города Алматы. Дети выехали на туристическую поездку в урочище Танбалы тас. Пострадавшие ребята чувствуют себя хорошо. Однако это дети, поэтому врачи проводят всестороннее обследование», - рассказал пресс-секретарь акима Алматинской обалсти Ғалымұрат Жүкел.

По его информации, сейчас аким Жамбылского района Багдат Байшалов и прокуратура и другие ответственные органы выясняют обстоятельства произошедшего ДТП.