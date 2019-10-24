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09:16
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вчера 18:29
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Автобус сгорел в Алматы: подробности пожара рассказали в автопарке
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Подробности пожара, случившегося утром на Аль-Фараби в пассажирском автобусе №32 маршрута, рассказали в ТОО «АлматыЭлектротранс», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Автобус Yutong, 2014 года выпуска китайского производства до момента происшествия работал на маршруте и был в удовлетворительном состоянии. Утром, согласно процедуре, транспорт прошел технический осмотр у механика парка», - сообщили в автопарке.
Далее автобус выехал из парка по расписанию и направлялся на конечный пункт для начала работы.
«На пр. аль-Фараби между ул. Жарокова и ул. Водозаборная, у него загорелся «чек» масла. Прижался вправо. Водитель пошел проверять, открыл капот. Резко началось сильное возгорание. Вызвал пожарных», - добавили в ведомстве.
До момента приезда пожарных были использованы пять огнетушителей из мимо проезжающих автобусов. Пассажиров в салоне не было, причина возгорания устанавливается, пострадавших нет.
Транспортное средство сгорело дотла, остался только остов. Автобус восстановлению не подлежит.
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