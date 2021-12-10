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Автобус сгорел на трассе в Актау

10 Декабря 2021 13:11
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Автобус сгорел на трассе в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Автобус марки «ПАЗ-320530» 9 декабря загорелся на проезжей части в Приморском районе Актау. Жертв и пострадавших нет. При этом в автобусе в тот момент, когда он загорелся, были дети. Об этом рассказали очевидцы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

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Автобус сгорел на трассе в Актау
Фото Рашида Исмагилова
По словам Руслана, очевидца дорожного происшествия, вчера, 9 декабря, около 17:20 он выехал с работы и проезжал мимо района Приморский. Увидев дымящийся автобус, сразу побежал к нему.
«Когда я подбегал к автобусу, в передней части под капотом уже был огонь. В салоне находились дети. Не могу точно сказать, сколько, но задняя часть автобуса была полностью занята детьми. Вытаскивать детей помогали подбегавшие люди, мы передавали друг другу малышей. Дети были напуганы. Нам повезло, что полностью автобус охватило огнем, когда мы вытащили последнего ребенка», – рассказал Руслан, очевидец ЧП.
Еще один очевидец также сообщил, что в салоне горевшего автобуса были дети.
«Детей было около 30, их быстро пересадили в другой автобус и увезли. Потом приехали родители, были слезы и паника. Возможно, они не знали, что их детей пересадили в другой автобус», - рассказал второй очевидец.

В службе центральных коммуникаций ранее назвали фейком информацию о том, что в сгоревшем автобусе погибли пассажиры, в том числе и дети.
«В мессенджере WhatsApp распространяется информация о том, что 9 декабря на проезжей части произошло горение пассажирского автобуса, в котором находились пассажиры, в том числе и дети. В управлении по чрезвычайным ситуациям города Актау опровергают информацию о жертвах и пострадавших», - сообщили в центре общественных коммуникаций.
Редакция ожидает комментарий, был ли сгоревший автобус школьным.
Позже на официальной странице акимата Актау появилось видео горящего автобуса с надписью «FAKE».
Автобус сгорел на трассе в Актау


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#Происшествия   #Транспорт   #Мангистауская область   #Пожар  
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