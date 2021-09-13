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    17:33, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Автобус сбил пешехода в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы автобус сбил пешехода, его госпитализировали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции Алматы сообщили, что ДТП произошло 12 сентября около 20 часов.

    «Водитель гр.А., управляя автобусом марки SAZLE 60, двигался по улице Кунаева в северном направлении и на пересечении с улицей Маметовой допустил наезд на пешехода – гр.Т., пересекавшего ул.Кунаева в восточном направлении на регулируемом перекрестке. В результате происшествия пешеход с телесными повреждениями доставлен в больницу. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.345 ч.2 УК РК (Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», - рассказал начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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