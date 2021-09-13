Автобус сбил пешехода в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы автобус сбил пешехода, его госпитализировали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматы сообщили, что ДТП произошло 12 сентября около 20 часов.

«Водитель гр.А., управляя автобусом марки SAZLE 60, двигался по улице Кунаева в северном направлении и на пересечении с улицей Маметовой допустил наезд на пешехода – гр.Т., пересекавшего ул.Кунаева в восточном направлении на регулируемом перекрестке. В результате происшествия пешеход с телесными повреждениями доставлен в больницу. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.345 ч.2 УК РК (Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», - рассказал начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.