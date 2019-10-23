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Автобус сбил девушку в Алматы, она скончалась в больнице

23 Октября 2019 22:20
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Автобус сбил девушку в Алматы, она скончалась в больнице

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Автобус маршрута №119 сбил 20-летнюю девушку в Алматы. От полученных травм она скончалась, передает корреспондент МИА «Казинформ»

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Инцидент произошел 22 октября на пересечении улиц Толе би – Байтурсынова.

«Пациентка попала в больницу скорой неотложной помощи в крайне тяжелом состоянии. В результате от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончалась», - сообщили в управлении общественного здоровья города.

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Ключевые слова: Алматы, ДТП, Происшествия,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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