Автобус сбил девушку в Алматы, она скончалась в больнице

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Автобус маршрута №119 сбил 20-летнюю девушку в Алматы. От полученных травм она скончалась, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Инцидент произошел 22 октября на пересечении улиц Толе би – Байтурсынова.

«Пациентка попала в больницу скорой неотложной помощи в крайне тяжелом состоянии. В результате от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончалась», - сообщили в управлении общественного здоровья города.