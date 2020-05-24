Автобус с пассажирами в Туркестане пытался незаконно выехать в Алматы

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Междугородний общественный транспорт из Туркестанской области выпускать пока не будут, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

22 мая был остановлен автобус с пассажирами, направлявшийся из города Туркестан в Алматы. Незаконно выехавшего водителя задержали, в отношении него сотрудники управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области приняли соответствующие меры. Специалисты управления призвали не нарушать карантинный режим.

Стоит отметить, что транспортные средства, осуществляющие пассажирские перевозки, сейчас не могут выезжать с территории области. Для этого заблокированы блокпосты Сауран и Шакпак.

При этом на территории Туркестанской области приостановлена деятельность объектов транспорта (железнодорожные вокзалы, автовокзалы, автостанции и др.). Кроме того, по международным, внутриреспубликанским маршрутам запрещается осуществлять пассажирские перевозки.