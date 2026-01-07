Автобус с 47 пассажирами застрял из-за бурана на трассе в Костанайской области
Сильный буран на трассе в Костанайской области едва не сорвал международный рейс Астана – Екатеринбург. Автобус с 47 пассажирами оказался заблокирован в степи, передает корреспондент агентства Kazinform.
Из-за непогоды, на одном из загородных участков автодороги был заблокирован автобус, следовавший по маршруту Астана — Екатеринбург. В салоне находились 47 пассажиров, среди которых 6 детей и 4 человека с инвалидностью. Из-за сильного ветра и нулевой видимости движение по трассе стало невозможным.
Для обеспечения безопасности людей сотрудники полиции совместно с представителями местных исполнительных органов и ДЧС организовали доставку пассажиров в пункт обогрева в селе Октябрьское Карасуского района. Людей разместили в тёплом помещении, обеспечили необходимой помощью и комфортными условиями для ожидания.
Иностранные граждане поблагодарили казахстанских полицейских и спасателей за оперативность, заботу и внимание.
После стабилизации погодных условий и открытия движения утром автобус продолжил путь под сопровождением автопатрулей полиции.
Оперативная обстановка по открытым и закрытым трассам размещена здесь.