Автобус с 47 пассажирами застрял из-за бурана на трассе в Костанайской области

Из-за непогоды, на одном из загородных участков автодороги был заблокирован автобус, следовавший по маршруту Астана — Екатеринбург. В салоне находились 47 пассажиров, среди которых 6 детей и 4 человека с инвалидностью. Из-за сильного ветра и нулевой видимости движение по трассе стало невозможным.

Для обеспечения безопасности людей сотрудники полиции совместно с представителями местных исполнительных органов и ДЧС организовали доставку пассажиров в пункт обогрева в селе Октябрьское Карасуского района. Людей разместили в тёплом помещении, обеспечили необходимой помощью и комфортными условиями для ожидания.

Иностранные граждане поблагодарили казахстанских полицейских и спасателей за оперативность, заботу и внимание.

После стабилизации погодных условий и открытия движения утром автобус продолжил путь под сопровождением автопатрулей полиции.

