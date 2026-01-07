РУ
    09:42, 07 Январь 2026 | GMT +5

    Автобус с 47 пассажирами застрял из-за бурана на трассе в Костанайской области

    Сильный буран на трассе в Костанайской области едва не сорвал международный рейс Астана – Екатеринбург. Автобус с 47 пассажирами оказался заблокирован в степи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Автобус с 47 пассажирами застрял из-за бурана на трассе в Костанайской области
    Кадр из видео

    Из-за непогоды, на одном из загородных участков автодороги был заблокирован автобус, следовавший по маршруту Астана — Екатеринбург. В салоне находились 47 пассажиров, среди которых 6 детей и 4 человека с инвалидностью. Из-за сильного ветра и нулевой видимости движение по трассе стало невозможным.

    Для обеспечения безопасности людей сотрудники полиции совместно с представителями местных исполнительных органов и ДЧС организовали доставку пассажиров в пункт обогрева в селе Октябрьское Карасуского района. Людей разместили в тёплом помещении, обеспечили необходимой помощью и комфортными условиями для ожидания.

    Иностранные граждане поблагодарили казахстанских полицейских и спасателей за оперативность, заботу и внимание.

    После стабилизации погодных условий и открытия движения утром автобус продолжил путь под сопровождением автопатрулей полиции.

    Оперативная обстановка по открытым и закрытым трассам размещена здесь.

    Теги:
    Костанайская область Автобус Непогода Закрытие дорог
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
