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Автобус провалился под асфальт в Алматы

24 Ноября 2022, 13:50
Автобус провалился под асфальт в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В сети появилось фото провалившегося под асфальт пассажирского автобуса в Алатауском районе Алматы. В акимате сообщили, что подрядная организация ведет работы по засыпке образовавшихся после обильных осадков провалов и ям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автор поста пишет, что в микрорайоне Мадениет (Рахат) в Алатауском районе никогда капитального ремонта дороги не проводили, также здесь отсутствуют тротуары.

В управлении энергетики Алматы сообщили, что в настоящее время специалисты выехали по указанному адресу. Место провала огорожено сигнальной лентой, в ближайшее время проведут работы по подсыпке.

«По заказу управления подрядная организация ТОО «Связьстроймеханизация» в 2019 году завершила строительно-монтажные работы по строительству магистральных сетей водопровода и канализации в микрорайоне Мадениет. В настоящее время силами подрядной организации ведутся работы по засыпке образовавшихся после обильных осадков провалов и ям на основании гарантийных обязательств», - ответили в управлении.


Фото: instagram.com/kris.p_kz
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