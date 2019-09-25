Автобус перевернулся на трассе Алматы - Усть-Каменогорск, есть пострадавшие

АЯГОЗСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Автобус перевернулся на трассе Алматы - Усть-Каменогорск, 4 человека пострадали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«В Восточно-Казахстанской области 25 сентября около 06:20 часов на автомобильной дороге Алматы - Усть-Каменогорск, км 812 (с. Айгыржал, Аягозского района, участок на реконструкции АО «К-Дорстрой») произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель автобуса с госномером 812LKB05 уснул и совершил опрокидывание. В автобусе находились 23 пассажира (в том числе 14 человек из Монголии) и 2 водителя. В результате ДТП 4 человека получили ранения «, – сообщили в пресс-службе МИИР РК.

Транспортное средство прошло технический осмотр 17 июня 2019 года, техосмотр действителен до 17 декабря 2019 года.

На участке ДТП установлены дорожные знаки согласно дислокации. Представители АО «К-Дорстрой» и специального отдела Аягозского РОВД выехали на место происшествия. Данные по аварии выясняются, добавили в ведомстве.