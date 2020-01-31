Автобус переехал подростка-пешехода в Алматы: полиция расследует дело

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошел наезд со смертельным исходом. Водитель автобуса переехал пешехода, когда сдавал задним ходом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент случился в микрорайоне Красный трудовик. Пострадавший от полученных травм скончался на месте до приезда скорой.

В пресс-службе Департамента полиции города сообщили, что в настоящее время по данному факту в Следственном управлении ДП города расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В рамках производства будут проведены соответствующие экспертизы. Водитель автобуса водворен в изолятор временного содержания.