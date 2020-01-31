Новости
Автобус переехал подростка-пешехода в Алматы: полиция расследует дело
31 Января 2020 16:55
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы произошел наезд со смертельным исходом. Водитель автобуса переехал пешехода, когда сдавал задним ходом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеВодитель осужден за ДТП с четырьмя погибшими в Семее Двое погибли и трое травмированы в ДТП в Алматинской области Стали известны основные причины ДТП в Алматы
Инцидент случился в микрорайоне Красный трудовик. Пострадавший от полученных травм скончался на месте до приезда скорой.
В пресс-службе Департамента полиции города сообщили, что в настоящее время по данному факту в Следственном управлении ДП города расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В рамках производства будут проведены соответствующие экспертизы. Водитель автобуса водворен в изолятор временного содержания.
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Аскар Мамин предложил до конца 2021 года полностью перейти на электронные госзакупки в странах ЕАЭС
- Аскар Мамин поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост главы правительства России
- В Алматы началось заседание Евразийского межправительственного совета
- Суд в Алматы оштрафовал на 8 млн тенге дознавателя управления полиции
- Организаторов незаконного игорного бизнеса осудили в Алматы
- Казахстан сделал первые шаги по внедрению искусственного интеллекта - Премьер-Министр РК
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047