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Автобус переехал мотоциклиста близ Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
19 Июля 2023, 16:54
Автобус переехал мотоциклиста близ Алматы Кадр из видео/ instagram.com/almatinec_life

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Мотоциклист попал под колеса движущегося автобуса после столкновения с автомобилем недалеко от Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Момент ДТП зафиксировала камера видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. Там можно увидеть, как машина при перестроении сбивает едущего мотоциклиста, а тот падает под колеса автобуса.

Автор видео сообщает, что инцидент произошел 17 июля в районе Красного поля (ныне село Гульдала - прим. авт.). Водитель двухколесного транспорта сейчас находится в реанимации районной больницы со множественными переломами в тяжелом состоянии.

В департаменте полиции Алматинской области отметили, что водитель Lexus скрылся с места происшествия. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.


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