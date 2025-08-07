Автобус насмерть сбил женщину в Алматы

В Сети появилось видео с места ДТП, по словам очевидцев, водитель автобуса маршрута №97 совершил наезд на женщину, которая скончалась на месте.

Как сообщили в дежурной части местной полицейской службы, дорожно-траспортное происшествие имело место сегодня в 10 утра в Жетысуском районе Алматы.

Водитель автобуса марки Yutong, следуя по улице Макатаева в микрарайоне Айнабулак в южном направлении, при повороте направо на пересечении с улицей Жумабаева совершил наезд на пешехода.

– Пешеход, женщина 1957 года рождения, пересекала проезжую часть также в южном направлении. От полученных травм она скончалась на месте происшествия, – сообщили в полиции.

По факту ДТП, повлекшего смерть человека, управлением дознания ДП Алматы возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы.

Ранее в Алматы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля, трех легковых машин и пассажирского автобуса, в результате пострадали 23 человека.



