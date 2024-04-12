РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:45, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Автобус насмерть сбил пожилую женщину в Алматы

    автомобиль
    Фото: pixabay.com

    В Алматы 76-летняя женщина погибла под колесами пассажирского автобуса, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 апреля на пересечении улиц Жангельдина и Ашимбаева. По данным департамента полиции, по факту возбуждено уголовное дело.

    — По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть 76-летней женщины, которая переходила проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу, возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы, — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города.

    Теги:
    Дороги ДТП Полиция Автобус Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!