Автобус насмерть сбил пожилую женщину в Алматы

В Алматы 76-летняя женщина погибла под колесами пассажирского автобуса, передает корреспондент агентства Kazinform.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 апреля на пересечении улиц Жангельдина и Ашимбаева. По данным департамента полиции, по факту возбуждено уголовное дело.