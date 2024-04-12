20:45, 11 Апрель 2024 | GMT +6
Автобус насмерть сбил пожилую женщину в Алматы
В Алматы 76-летняя женщина погибла под колесами пассажирского автобуса, передает корреспондент агентства Kazinform.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 апреля на пересечении улиц Жангельдина и Ашимбаева. По данным департамента полиции, по факту возбуждено уголовное дело.
— По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть 76-летней женщины, которая переходила проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу, возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы, — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города.