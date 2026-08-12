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    Автобус насмерть сбил девушку в Алматы

    В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и пешехода, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Автобус насмерть сбил девушку в Алматы
    Кадр из видео

    ДТП произошло 12 августа около 12:20 в Бостандыкском районе.

    – Водитель автобуса, принадлежавший частному перевозчику, следуя по улице Мустафина в южном направлении, совершил наезд на девушку 1996 года рождения, которая пересекала улицу в востночном направлении, – сообщили в департаменте полиции Алматы.

    От полученных травм она скончалась на месте.

    По факту ДТП, повлекшего смерть человека, управлением дознания возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводятся следственные мероприятия.

    Ранее в Западно-Казахстанской области загорелся автобус с 37 пассажирами, следовавший по маршруту Уральск — Каратобе.

    Напомним, в Алматы на проспекте Сейфуллина произошел дорожный конфликт, в результате которого один из водителей ударил другого.

    ДТП Регионы Казахстана Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор