Автобус насмерть сбил девушку в Алматы

В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и пешехода, передает корреспондент агентства Kazinform.

ДТП произошло 12 августа около 12:20 в Бостандыкском районе.

– Водитель автобуса, принадлежавший частному перевозчику, следуя по улице Мустафина в южном направлении, совершил наезд на девушку 1996 года рождения, которая пересекала улицу в востночном направлении, – сообщили в департаменте полиции Алматы.

От полученных травм она скончалась на месте.

По факту ДТП, повлекшего смерть человека, управлением дознания возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводятся следственные мероприятия.

Ранее в Западно-Казахстанской области загорелся автобус с 37 пассажирами, следовавший по маршруту Уральск — Каратобе.

Напомним, в Алматы на проспекте Сейфуллина произошел дорожный конфликт, в результате которого один из водителей ударил другого.