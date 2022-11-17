Автобус и троллейбус столкнулись в Алматы

17 Ноября 2022, 17:09

17 Ноября 2022, 17:09

Автобус и троллейбус столкнулись в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пассажирский автобус столкнулся с троллейбусом, в результате чего пострадала 20-летняя девушка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции города сообщили, что ДТП произошло 17 ноября около 14:20 часов.

«Водитель гражданин К., 1989 года рождения, управляя автобусом марки Yutong, следовал по улице Жандосова в западном направлении, и из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с двигавшимся впереди троллейбусом. В результате данного ДТП 20-летняя пассажирка автобуса получила телесные повреждения. Она обратилась за медпомощью. Данный материал принят в производство сотрудниками УП Ауэзовского района», - проинформировал начальник управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов.

Недавно в Алматы произошло жесткое столкновение двух автобусов, в результате за медицинской помощью обратился 21 человек, госпитализированы девять пострадавших. Один умер на месте происшествия.