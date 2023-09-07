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    23:10, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Автобус без водителя устроил массовое ДТП в Алматы

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    Кадр из видео: instagram.com/kris.p.original и kris_p_almata
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Автобус без водителя врезался в стоящие на светофоре машины в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео ДТП появилось в соцсетях. Там можно увидеть, как автобус, который двигался задним ходом без водителя, врезается в стоявшие авто.

    В департаменте полиции города сообщили, что 6 сентября в 12:50 автобус 79-го маршрута, находясь на обочине дороги неподалеку от пересечения проспекта Абая и улицы Наурызбай батыра, самопроизвольно (водитель находился вне транспортного средства) начал движение в западном направлении и допустил столкновение с четырьмя транспортными средствами.

    «В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка автомашины марки «KIA». Данный факт принят в производство сотрудниками управления полиции Бостандыкского района. Обстоятельства устанавливаются», - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.


    Теги:
    полиция Алматы ДТП МВД РК Правоохранительные органы
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