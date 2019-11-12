Автобан «Нур-Султан – Павлодар» обещают открыть в декабре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автобан «Нур-Султан – Павлодар» намерены открыть 1 декабря. Об этом на брифинге в Правительстве заявил председатель правления АО НК «КазАвтоЖол» Улан Алипов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я буквально в эти выходные ездил в Павлодар. Там осталось у нас четыре участка, в этом году они все завершат. Возле Шидерты есть мост через канал Сатпаева, остались только на этом мосту работы. По одной стороне балки уже уложены, по второй стороне на следующей неделе балки уложим. Первого декабря дадим полностью проезд. Сейчас везде есть проезд, по четырем полосам, только объезд этого моста остался», - сказал Улан Алипов.

Отметим, что строительство автодороги «Павлодар - Нур-Султан», являющейся частью крупного автодорожного проекта Центр - Восток, началось в июле 2013 года. Однако работы затянулись.

Ранее в мае этого года, тогда еще министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр (ныне заместитель Премьер-Министра) возмутился долгостроем автобана «Павлодар - Нур-Султан» и сделал выговор дорожникам во время объезда строящихся участков республиканской трассы.