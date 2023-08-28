Авто врезалось в остановку в Алматы: врачи оценили состояние пострадавших

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на остановку в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В управлении общественного здравоохранения города сообщили, что 8 августа в 12 часов дня на пересечении улицы Абылай хана и проспекта Райымбека произошел наезд на остановку автомобилем. В ДТП пострадали семь человек.

«Пятеро пострадавших доставлены с различными травмами в городскую больницу скорой неотложной помощи. После осмотра трое были направлены на амбулаторное лечение. У одного пациента закрытый перелом шейки левой бедренной кости без смещения. Закрытый перелом левой лодыжки без смещения. У второго пациента - сотрясение головного мозга. Закрытый оскольчатый импрессионный перелом мыщелка большеберцовой кости левой голени со смещением. Госпитализированы в отделение травматологии», - прокомментировали в пресс-службе УОЗ.

Двое подростков доставлены в Центр детской неотложной помощи Алматы. По результатам всех проведенных обследований, обоих детей госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

«У 15-летнего ребенка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей. У второго 16-летнего ребенка выявлены: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом средней трети правой большеберцовой кости без смещения», - отметили в управлении.

Ранее сообщалось, что в Алматы водитель «Mercedes» не справился с управлением и допустил наезд на остановочный комплекс. Видео с места ДТП появилось в Сети.