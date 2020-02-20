Авто в рассрочку: в Алматы изобличен очередной обманщик

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы задержали 49-летнего обманщика, который завладевал денежными средствами наивных граждан, обещав им организовать сделку покупки автомобиля в рассрочку, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

В управлении полиции Медеуского района сообщили, что подозреваемый ранее привлекался за имущественные преступления. На этот раз он решил действовать мошенническим методом.

«Через друзей и знакомых он кинул клич о возможности приобретения транспортного средства на выгодных условиях - в рассрочку. Предлагал он в основном ходовые модели машин марки « Toyota «. Суть «сделки» заключалась в том, что покупатель выбирает авто из предоставленных фотографий, дает задаток, а после, как только организатор вносит владельцу сумму задатка, проводится процедура самой покупки. Никаких взятых на себя обязательств «организатор» и не планировал. Получая суммы в размере от 300 тысяч до 500 тысяч тенге, он присваивал их себе, менял номер и скрывался от своих «клиентов», тратя деньги на личные нужды», - рассказал начальник отдела полиции при УП Медеуского района полковник полиции Куаныш Кудебаев.

На данный момент подозреваемый водворен в изолятор временного содержания департамента полиции. В рамках зарегистрированного досудебного расследования по ст.190 УК РК (Мошенничество) в настоящее время проводятся следственные действия.

В полиции сообщили, что граждане, пострадавшие от преступных деяний указанного человека, могут обратиться по телефонам: 8-701-833-33-90 и 254-48-75.