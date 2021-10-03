Авто сразу девяти должников водворили на штрафстоянку в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудники полиции за два дня выявили 9 граждан, не оплативших административные штрафы за нарушение правил дорожного движения и водворили авто должников на штрафстоянку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

На территории Туркестанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер». Его основной целью является выявление должников, уклоняющихся от уплаты административных штрафов, наложенного по факту совершения административных правонарушений и применение к ним мер административного характера.

«В рамках проводимого мероприятия, сотрудники полиции Сарыагашского РОП в течение двух дней выявили 9 граждан, не оплативших административные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Автомашины должников стражами порядка водворены на штрафстоянку», - сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции напоминают местным жителям о необходимости своевременно оплачивать административные штрафы. Полицейские Туркестанской области отметили, что оплату штрафов можно проверить через электронные порталы, а также заплатить через банковское приложение или интернет.