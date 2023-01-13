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Авто с армянскими номерами можно будет легализовать в Казахстане

13 Января 2023, 19:19
Авто с армянскими номерами можно будет легализовать в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В МВД ответили на вопросы по автомобилям с армянскими номерами, передает МИА «Казинформ».

«Транспортные средства, ввезенные из Республики Армения, поставленные на временный учет и получившие желтые государственные регистрационные номерные знаки, также подлежат регистрации в рамках текущей легализации. У них есть возможность получить белые государственные регистрационные номерные знаки и встать на учет», - сообщил старший инспектор по особым поручениям КАП МВД Алтынбек Жамалиев.

По его словам, МВД совместно с МИД РК и коллегами из Армении прорабатывают вопрос о снятии их с учета дистанционно.

Ранее сообщалось о старте легализации иностранных автомобилей в Казахстане. Детали разъяснил на брифинге в СЦК заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха. По его словам, правила будут действовать до 1 июля 2023 года и распространяться на легковые автомобили, малые, средние автобусы (с полной массой до 5 тонн) и небольшие грузовые автомобили (с полной массой до 3,5 тонн), в том числе с правосторонним расположением органов управления.


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